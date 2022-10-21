تفشي آفة المخدرات في المجتمع العراق يدق ناقوس الخطر!‎‎

تواصل مديرية مكافحة المخدرات حملاتها ضد تجار المواد السامة في عموم البلاد ، فيما طالبت مفوضية حقوق الانسان بوضع ملف المخدرات ضمن اولويات الحكومة الجديدةانتشار آفة المخدرات داخل المجتمع العراقي وعدم السيطرة على تجفيف منابعها دفعا مفوضية حقوق الانسان الى مطالبة الجهات المعنية بالتدخل ووضع ملف مكافحة المخدرات ضمن اولويات الحكومة الجديدة ، يأتي هذا في وقت تواصل مديرية مكافحة المخدرات نصب الكمائن للايقاع بتجار المواد السامة حيث تم مؤخرا ضبط مادة الكريستال والاف الحبوب المخدرة في محافظة الديوانية.صناعة المخدرات باتت متوفرة في العراق عبر مختبرات متنقلة ليصعب ضبطها من قبل الجهات الامنية، على الرغم من دخول اغلبها من خارج الحدود، بالإضافة الى كونها سلعة اقتصادية عالمية تمر عبر العراق من منتجيها شرقا الى دول الخليج غربا كما يقول مختصون.