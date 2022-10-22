مجهولون يغتالون رجل الدين "علي العذاري" بمنطقة الكمالية (فيديو)

بعدد من الاطلاقات النارية استقرت واحدة منها بمنطقة الرأس قضى رجل الدين علي العذاري نحبه على يدِ جهات مجهولة فتحت النار عليه مباشرة بعد خروجه من المنزل في منطقة الكمالية شرقي العاصمة بغداد.حادثة اغتيال العذاري فتحت باب الاتهامات على الحكومة التي لم تفلح بالسيطرة على السلاح المنفلت بحسب ذوي الضحية الذين قالوا بأن هذه الحوادث باتت لا تستثني احدا حتى وصل الامر لرجال الدين .البكاء والعويل هو ما تبقى لدى هذه العائلة التي فقدت اباها بجريمة حدثت في وضح النهار وامام مرآى الناس ليطالب اهالي الضحية بفتح تحقيق والكشف عن الجناة لينالوا جزاءهم العادل.