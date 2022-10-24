النجف: الموارد المائية تطلق حملة لتوفير المياه للأشجار والمواشي‎‎

بمئة وثلاثين بئرا استهلت مديرية الموارد المائية في محافظة النجف حملة هي الأولى من نوعها في المناطق الزراعية وأطراف البادية المتاخمة لها لتوفير المياه للأشجار المعمرة والمواشي.حفر الابار أحدث انقساما بين المزارعين حيث يرى البعض ان ذلك لن يعوّض مياه نهر الفرات لزراعة الرز في وقت سينتفع منه رعاه الاغنام والاستخدامات المنزلية فقط.معنيون بالزراعة يؤكدون ان هذه الابار ستحل جزءا من المشكلة لتبقى المشكلة الأكبر هي شحة الأمطار لهذا الموسم أيضا وعدم وجود اطلاقات مائية من دول الجوار.