صلاح الدين: مطالبات بانشاء مطار دولي اسوة بباقي المحافظات‎‎

افتتاح مطار كركوك الدولي ووضع الحجر الأساس لمطار الانبار والعمل على إعادة إعمار مطار الموصل دفع مواطني صلاح الدين الى التساؤل عن مصير مطار محافظتهم، الذي خصّصت أرضه وصرفت مبالغه منذ أكثر من اثني عشر عاما.صلاح الدين ولاهميتها وتمتعها بسياحة دينية للمراقد المقدّسة وأخرى اثرية تجعلها محطة لتوافد ملايين الزائرين سنوياً، فيما يرى مراقبون أن إلادارات التي تعاقبت على المحافظة أهملت اهم المشاريع التي من شأنها النهوض بواقعها المرير.على الرغم من صرف أكثر من خمسة عشر مليار دينار لإنشاء مطار صلاح الدين الحاضر على الورق والغائب في حقيقته، بات الأهالي يمنون النفس بالسفر في إحدى طائراته خلال السنوات المقبلة.