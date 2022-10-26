البصرة تعلن جاهزيتها التامة لاستضافة بطولة كأس الخليج

يبدو أن الامر قد تحقق فعلاً، لتضرب البصرة موعداً لا شك فيه لاقامة بطولة كأس الخليج على ارضها، بعد انتظار طويل دام اكثر من اربعين عاما تشهد الفيحاء اقامة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الخامسة والعشرين.على ارض ملعب الميناء الدولي الذي يتّسع لثلاثين الف متفرّج واستاد البصرة الدولي ملعب جذع النخلة، ستجري البطولة التي تنظم مرة كل عامين، واقيمت النسخة الاولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الاخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الاول في تاريخها، عام 1979 استضاف العراق البطولة في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.وتعثرت استضافة العراق لكأس الخليج اكثر من مرة بسبب المشاكل الامنية من جهة وتحضيرات واستعدادات العراق من جهة ثانية. ففي عام 2014، نُقلت بطولة خليجي 22 الى السعودية بقرار من رؤساء الاتحادات الخليجية بعدما كانت مقررة في العراق.ويراهن العراق على الحضور الجماهيري اللافت والمتوقّع لانجاح البطولة التي تتمتع باهتمام الجمهور العراقي، شأنه شأن بقية جماهير كرة القدم في المنطقة.وكانت اولى محطات الاختبار هي حفل اجراء القرعة الذي احتضنته البصرة وعلى الرغم من بساطته الا انه لاقى استحسان واشادات الجميع.