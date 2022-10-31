مصرع أربعة أبناء من عائلة واحدة بانفجار صهريج الغاز

دماء وخراب خلفه انفجار الصهريج المحمل بمادة الغاز على سريع القناة ببغداد، ليسقط على اثره العديد من الضحايا كان من بينهم اربعة اشقاء اثنان منهم وافتهم المنية.البكاء والحزن وصرخات الالم كانت المشهد الابرز لما تعرضت له هذه العائلة المنكوبة بعد فقدان ابنائها غسان وياسر.وطالب اهالي المنطقة الجهات الحكومية بضرورة ابعاد الصهاريج وعجلات الحمل الى خارج المدينة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة اخرى.