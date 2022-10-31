"كسر حاجز الصمت ومنع الافلات" ورشة عمل من تنظيم اليونسكو في العراق

بالتعاون مع القضاء وهيأة الاعلام والاتصالات، نظمت منظمة اليونسكو في العراق ورشة تهدف لدعم حرية الاعلام والتعبير، وذلك في اطار سلسلة من الندوات التي تعقد في بغداد بحضور شخصيات اعلامية وصحفية.كسر حاجز الصمت ومنع الافلات من العقاب كانت ابرز النقاط التي ركزت عليها الورشة التي عقدت برعاية اليونسكو ودعم من القضاء وهيأة الاعلام والاتصالات، وذلك لتدعيم ركائز حرية الاعلام والتعبير التي تواجه العديد من الدعاوى القضائية التي قدرت بالعشرات مؤخرا.هيأة الاعلام والاتصالات من جانبها كشفت بانها تسعى لتهيأة الفضاء الحر للاعلام كي يتمكن من ممارسة دوره الصحيح، في الوقت الذي ايدت فيه المنظمات الاعلامية الخطوات التي تقوم بها الهيأة من اجل الصالح العام.ويتعرض العديد من الصحفيين بين الفينة والاخرى لانتهاكات تتنوع بين اللفظية والجسدية، ليبقوا بانتظار تفعيل القوانين التي من شأنها انصافهم واعطائهم الحق بتناقل المعلومة وتداولها.