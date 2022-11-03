اقدمت اليات مدعومة بقوة امنية على هدم مساحة تابعة لجامع الشهيد عثمان داخل المنطقة الخضراء من اجل انشاء مجمّع سكني، فيما استغربت جهات عدّة صمت الوقف السني حتى الان.

من دون سابق انذار او ادنى اخطار، اقدمت اليات مدعومة بقوة امنية كبيرة على هدم مساحة تابعة لجامع الشهيد عثمان داخل المنطقة الخضراء، بحجة استحصال الموافقات الرسمية من اجل انشاء مجمع سكني تابع للامانة العامة لمجلس الوزراء.

المساحة المستولى عليها قدّرت بثلاثة الاف متر مربع تسعى تلك الجهات لاستغلالها والسيطرة عليها من اجل ضمها لمشروع بناء المجمع السكني لموظفي الامانة بحسب التصريحات.

وتستغرب جهات عدّة صمت الوقف السنّي حتى الان، باعتبار الجامع عائدا له، فيما ينتظر المتضرّرون تحركا حكوميا من اجل كشف ملابسات وتفاصيل السيطرة غير المشروعة على الارض كما يقولون.