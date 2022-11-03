الشركات الخاصة تنسحب من معرض بغداد بسبب تجاهل الحكومة لها

بعد يوم واحد من افتتاح معرض بغداد الدولي، قرّر اصحاب الشركات والمعامل العراقية الانسحاب من المعرض احتجاجا على عدم زيارة اي مسؤول من الحكومة الجناح الخاص بهم.

اغلاق بقرار جماعي، تحرّكات قام بها صناعيو العراق عقب امتعاضهم بسبب عدم زيارة اي مسؤول حكومي للجناح الخاص بهم خلال يوم الافتتاح، لاسيما بعد ان زار مسؤولون اجنحة الشركات الدولية والمتعاقدة مع وزارة الصناعة ليترك القطاع الخاص يواجة التهميش.

اعضاء في مجلس النواب انتقدوا التجاهل الحكومي للمعامل والشركات الخاصة، لاسيما وان الحكومة الجديدة الزمت نفسها بمنهاج حكومي يؤكد على دعم القطاع الخاص.