صلاح الدين: تلكؤ في انجاز المشاريع والأهالي يناشدون بتحسين واقعهم

المشروع الحيوي ؟

عشرة أعوام مضت على المباشرة بالعمل في مجسر الدلّة وسط مدينة تكريت والذي ما زال الأهالي يمنون النفس بانجازه للتخفيف من معاناتهم، فما الذي يؤخر اكمال هذاعقد من الزمن وأهالي مدينة تكريت يعيشون معاناة تلكؤ المشروع وسط المدينة والذي تسبب بإغلاق المحال التجارية والمطاعم القريبة منه.ولم يكن تلكؤ المشاريع في محافظة صلاح الدين بالامر الجديد، فأغلب أقضية المحافظة تشهد توقفا لمشاريعها على عكس المحافظات المجاورة والتي تشهد سرعة في انجاز المشاريع العمرانية كمدينة الموصل التي عادت بعد نكبة الإرهاب. أما في صلاح الدين فعجلة الاعمار اصيبت بالشلل التام .وعلى الرغم من صرف ميزانيات كبيرة، تشهد صلاح الدين تلكؤاً كبيراً في تنفيذ المشاريع، الأمر دفع الأهالي للمطالبة بتحسين واقعهم الخدمي .