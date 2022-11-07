حصيلة الضحايا والمصابين جراء حريق المبنى التجاري بمنطقة الوزيرية‎‎

ألسنة من الهب واعمدة الدخان.. منظر يكاد يتكرّر بشكل يومي في بغداد، حيث اندلع حريق ضخم داخل مبنى تجاري في منطقة الوزيرية الصناعية شرقي العاصمة يحوي مواد تساعد على الاشتعال مثل العطور. فرق الدفاع المدني باشرت على الفور بارسال اكثر من اربعين عجلة اطفاء الى مكان الحادث لاخماد الحريق، الذي خلف اضرارا بشرية ومادية.وبداخل هذا المنبى الذي تحوّل الى شعلة من النيران أعداد ليست بالقليلة من العاملين، منهم من فارق الحياة واخرون ما زال مصيرهم مجهولا بحسب ذوي الضحايا وشهود عيان.حوادث الحرائق باتت تتكرر بشكل مستمر في بغداد وبقية المحافظات والاسباب بحسب معنيين هو عدم الالتزام باجراءات السلامة وتشييد المباني بمادة الساندوج بنل ومواد اخرى غير آمنة، وسط مطالبات بضرورة وضع قوانين صارمة تحاسب المخالفين