البرلمان يؤجل القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم

كما كان متوقّعاً مجلس النواب يؤجّل القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم، قانون عرض داخل القبة التشريعة قبل دورتين لكنّه لم يقرّ بسبب الخلاف الذي ساد مسودة القانون سياسياً، الخلاف الحالي يتمحور حول نقاط عدّة اهمها الاعمار المطلوبة ومقدار الاموال المخصصة لهذا القانون.الجلسة ايضاً شملت القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الذي يحمل في طياته تعديل سلّم الرواتب لموظفي الدولة بما يسهم في تحقيق المسواة بينهم بحسب نواب