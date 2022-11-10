مديرية الأحوال المدنية‎‎ تستقبل معاملات المواطنين حتى الـ7 مساءً

زيادة أوقات الدوام الرسمي والإستمرار بإستقبال معاملات المواطنين الذين يرومون ترويجها داخل المديريات التابعة للأحوال المدنية حتى بفترات المساء، توجيه جديد لوزارة الداخلية للتقليل من الزخم الحاصل، فضلا عن إنجاز أكبر عدد من المعاملات.

أما المواطنون فقد قالوا بأنّ القرار الذي تضمّن زيادة أوقات الدوام حتى المساء يقلّل من الروتين القاتل الذي يتعرّضون له خلال فترة إكمال معاملاتهم، مبيّنين أنّ ذلك سيهسم بإنجاز المعاملات بوقت أقلّ ممّا كان عليه في السابق.

هذه القرارات يأمل منها المواطنون بأن تكون مستمرّة ولا تقتصر على مدّة زمنية معيّنة، خصوصا في ما يتعلّق بالإسراع بإنجاز المعاملات في الدوائر الحكومية وتقليل الجهد على كاهل المواطن.