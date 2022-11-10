الديوانية: دعوات لتفعيل نظام الحوكمة الإلكترونية للسيطرة على الفساد

كشف مختصّون عن إختفاء مبالغ كبيرة تتخطّى بما يعرف بسرقة القرن، وسط دعوات الى تفعيل نظام الحوكمة الإلكترونية للسيطرة على ملفّات الفساد.

بعد إرتفاع مؤشّرات الفساد في العراق بحسب تقرير منظّمة الشفافية الدولية، عزّت هيئة النزاهة الأسباب الى كثرة الإستثناءات في التعاقدات الحكومية وإعطاء صلاحيات مالية لبعض المسؤولين، فيما كشف مختصّون عن إختفاء مبالغ مالية كبيرة تتخطّى بما يعرف بسرقة القرن، يتستّر عليها مسؤولون كبار.

أكاديميون ومختصّون يرون أنّ أسباب إرتفاع مؤشّرات الفساد تعود إلى إخفاء المعلومات وعدم الشفافية من قبل المؤسسات الحكومية، داعين الى تفعيل نظام الحوكمة الإلكترونية، خصوصا بعد إنضمام العراق الى إتّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.