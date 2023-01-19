أهالي النهروان يستغيثون من تردي الخدمات وإهمال الحكومة

تعاني مناطق أطراف العاصمة من سوء في الخدمات وإهمال واضح من قبل الجهات المعنية، ناحية النهروان واحدة من تلك المناطق التي بدأ سكانها بالتفكير جليا بالرحيل عنها بسبب تردي الواقع الخدمي فما إن هطلت بالأمطار حتّى امتلأت شوارعها بالمياه الاسنة التي طفحت معها الاوساخ لتغلق شوارعها بشكل شبه تام.حاولنا التحدّث مع اي جهة حكومية معنية في هذا الأمر، لكن الجميع تقريبا رفض الإدلاء بتصريح متخذين من الانشغال بالعمل حجة لعدم لقائنا في وقت يواصل أهالي القضاء مناشداتهم لكن من دون جدوى.وما بين إهمال الحكومة المحلية وبين سطوة بعض المتنفذين على المشاريع المخصّصة لهذه الناحية التي يقطنها أكثر من ثلاثمئة ألف مواطن، يعيش سكان النهروان حالة يرثى لها منذ فترة ليست بالقريبة.