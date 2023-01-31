أهالي قضاء الحمزة الشرقي يشكون من نقص الخدمات والفساد

يعاني أهالي قضاء الحمزة الشرقي جنوبي محافظة الديوانية من نقص الخدمات وتلكؤ المشاريع المنفذة، عازين الاسباب الى الفساد المستشري والاموال المفروضة على المقاولين.

يشكو هذا الرجل الستيني همومه امام كاميرا السومرية من نقص الخدمات في قضاء الحمزة الشرقي جنوبي الديوانية، فيما يعلّق اخرون على الفساد المستشري في المشاريع الخدمية والنسب التي تفرض على الشركات المنفّذة والمقاولين من قبل مسؤولين ما أدّى الى تلكّؤ تنفيذ المشاريع بحسب قولهم.

المسؤولون في القضاء عزوا تراجع الخدمات الى قلّة التخصيصات المالية وتأخّر وصولها ضمن الموازنات العامة والامن الطارئ والقرض الفرنسي، بالإضافة الى عدم وجود بنى تحتية في القضاء ما تعرقل إكمال عمليات الاكساء للمناطق والشوارع الرئيسية.



