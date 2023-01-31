النزاهة تطيح بأربعة متهمين بينهم مدير عام الضرائب السابق

كشفت هيئة النزاهة عن تنفيذ عملية نوعية أطاحت برؤوس متهمين وضبط مبالغ كبيرة، مؤكدة الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب، واوضحت الهيئة ان العملية أسفرت عن ضبط مليار ومئتين وسبعة وعشرين مليون دينار وأكثر من نصف مليار دولار بحوزة المتهمين.

عملية نوعية أطاحت برؤوس متهمين وضبط أكثر من مليار دينار و500 ألف دولار كشفت عنها هيئة النزاهة الاتحادية وأوضحت تفاصيلها، مبينة أن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد بالتنسيق مع القضاء تمكن من الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته. المتهمون هم كل من المدير العام المذكور وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال.

العملية وبحسب الهيئة تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية. اذ أسفرت العملية أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزة المتهمين تبلغ ملياراً ومئتين وسبعة وعشرين مليون دينار، وخمسمئة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات ومخشلات ذهبية وبكمية كبيرة.

ومن بين المضبوطات مستندات لاحد عشر عقاراً، تسعة منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، فيما اعترف المتهمون على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها، وأكّدت الهيئة أن تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشى التي تلقّاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين.

وبعد تدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص قرر توقيفهم وفق أحكام المادة ستة وثلاثين من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية.