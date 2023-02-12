صلاح الدين: إنطلاق حملة تبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزال

حملات التبرعات بدأت بعد أن نادت المساجد في صلاح الدين حيث توافد الأهالي لتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا. المواد الغذائية وحليب الأطفال كان أبرز المواد التي تبرّع بها الاهالي.الحملة تضمنت أيضا التبرّع بالافرشة والأغطية لدعم العوائل المتضررة وإنقاذها من شدة البرد، فيما سبقتها جهود حكومية برفع الأنقاض والبحث عن الناجين.أطنان من المواد الغذائية والصحية تبرّع بها الخيرون بما جادت به أنفسهم تجمع وتفرز هنا لإرسالها لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.