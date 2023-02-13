جهود حكومية وأممية لتحييد العنف والتطرف من المجتمع العراقي

تعمل الجهات الحكومية على تحييد العنف والتطرف من المجتمع العراقي لما لهما من أثر سلبي، وتسعى جاهدة بشقيها التنفيذي والرقابي لوضع القوانين التي من شأنها خلق التعايش والقضاء على العنف.

ليس بعيداً عن الجهود الحكومية يجري العمل على تحييد العنف والتطرّف، لما لهما من أثر سلبي على المجتمع العراقي، يقول مسؤولون أنّ الاجهزة الحكومية بشقيها التشريعي والرقابي تعمل على وضع القوانين التي من شأنها خلق التعايش والقضاء على العنف.

وتدعم جهود الحكومة العراقية في تحقيق ذلك الهدف جهود أممية تعمل مع المجتمعات الصغيرة والكبيرة لوضع أسس إحلال التعايش السلمي، ويجري ذلك من خلال العمل على القضاء على أسبابه.

ويؤكّد مختصّون أنّ القضاء على التطرّف والعنف يمكن أن يتحقق من خلال رفع المستوى المعاشي للفرد العراقي وتقليل نسب البطالة والفقر والتي يمكن أن تكون اسباباً للقضاء على التطرّف.



