الزائرون يواصلون السير نحو مدينة الكاظمية المقدسة لاحياء الزيارة الرجبية

مع اقتراب موعد الزيارة الرجبية يواصل الزائرون من جميع المحافظات الوسطى والجنوبية السير على الاقدام ليلا ونهارا متوجهين نحو قباب الكاظمية المقدسة احياءً لهذه الشعيرة المباركة.خدميا كان لاصحاب المواكب وسرادقات العزاء دورٌ في تقديم المأكل والمشرب والاستراحة والخدمات الصحية، وامنيا فان للعمليات المشتركة خطة كانت قد اعلنت عنها في تأمين الزائرين وفك الاختناقات المرورية حيث لم تشهد العاصمة غلق طرق رئيسة حتى ساعة اعداد هذا التقرير.