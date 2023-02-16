آفة الفساد تنهش جسد الاقتصاد..هدر للمال العام وتهريب للاموال

غدت افة الفساد في العراق متعددة الرؤوس وتغلغلت داخل مفاصل الدولة، اذ بين الفينة والاخرى تضبط هيئة النزاهة ملفات فساد كبرى وهدرا للمال العام في مجالات مختلفة، حيث بلغ حجم الاموال المهربة في اخر الاحصائيات مليارات الدولارات وعداد التهريب مستمر بالتزايد ، فيما اعطت حكومة السوداني مكافحة الفساد الاولوية داخل برنامجها الحكومي.وفي مناسبات عديدة وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الفساد المستشري في البلد بالجائحة التي لا تقتصر على صغار المسؤولين بل تشمل شخصيات تشغل مناصب عليا في الدولة تعهد السوداني بملاحقتها، فيما ترى الاوساط السياسية والاقتصادية ان طموحات رئيس الوزراء تقف امامها العديد من العقبات لا سيما وان الفساد يحتمي بظل الاحزاب المتنفذة.