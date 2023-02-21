العراق يوقّع على اتفاقيات لاستثمار الحقول الحدودية مع دول الجوار

شهد العراق التوقيع النهائي مع الشركات الفائزة بعقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بالحقول والرقع الحدودية، وتتضمن عقود جولة التراخيص الحدودية الخامسة تطوير ستة حقول نفطية ورقع استكشافية حدودية، وتشمل ايضا العقود استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية نفط خانة في محافظة ديالى، وتطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي في محافظة ميسان، وتطوير وإنتاج حقل السندباد النفطي في محافظة البصرة، وتطوير وإنتاج حقول كلابات قمر في محافظة ديالى، وتطوير وإنتاج حقول الخشم الأحمر انجانة في محافظة ديالى، واستكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية خضر الماء في محافظة البصرة.وعن أهمية توقيع هذه العقود وتفعيلها بأسرع وقت ممكن تؤكّد مصادر حكومية ان العقود الموقعة حاليا ستمكن المستثمرون من المباشرة بأعمال تطوير الحقول والرقع الاستكشافية الحدودية، ويأتي هذا الإعلان بعد فترة طويلة جداً على إحالة عقود جولة التراخيص الحدودية الخامسة للحكومة، وحول ملف الغاز يؤكّد مسؤولون في الحكومة انها تتقدم بخطوات مدروسة، وقبل منتصف هذا العام على موعد مع تدشين وحدتين للغاز في البصرة، مع إعداد دراسة مستفيضة للعقود الكبيرة في حقلي المنصورية وعكاز وحقل بن عمر .وعلى صعيد المصافي، فالعراق يقترب أيضا من التشغيل الفعلي لمصفى كربلاء الاستثماري بسعة مئة واربعين الف برميل يوميا، لما له من دور مهم في المجال الاقتصادي وحتى في المجال البيئي بالمواصفة العالية لمنتجات هذا المصفى، وأنّ الحكومة ستطلق قريبا ثلاثة مشاريع استثمارية للمصافي في محافظات كركوك وميسان والديوانية.