مواطنون يشكون من استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية

الهموم والمشكلات تزيد اوضاع المواطن سوءا، ولعل ازمة الدولار الاخيرة قد اثقلت من همومه، امر يدفع الاوساط الشعبية الى اطلاق نداءات الاستغاثة للجهات الحكومية لعلها تعجل في وضع الحلول التي ربما قد ترفع من مستواه المعيشي ولو بنسبة بسيطة .ويرى مواطنون أن على الحكومة اتخاذ إجراءات تدعم الطبقات الهشة في المجتمع، وزيادة الحصة التموينية، لمساعدة المواطن في تجاوز هذه الازمة.