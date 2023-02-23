تحذيرات شعبية من بقاء ازمة الكهرباء وتخدير الشارع بالتصريحات

ازمة الكهرباء الازلية تلقي بظلالها على حياة العراقيين لتزيد من معاناتهم مع تناوب التيار الكهربائي وانقطاعه لساعات طوال، الا ان تحركات الحكومة الجديدة وقراراتها، فضلا عن وعود وزارة الكهرباء تبشر بصيف يختلف عن الاعوام السابقة من ناحية تجهيزها للطاقه حيث أكّدت الوزارة استعدادها لفصل الصيف المقبل بتوصيات حكومية مشدد.مراقبون وصفوا واقع الكهرباء بالمزري والوعود بغير الدقيقة وان تلك الازمة جاءت نتيجة فشل الحكومات السابقة في تجهيز المحطات الكهربائية بمولدات تعمل على الغاز في بلد يبحث عن تعاقدات لتجهيزه دون الاكتراث لما يحرق من فوهات معامل تكرير النفط واستخراجه.