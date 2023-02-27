الجفاف يخيّم على دجلة والفرات بسبب شح التدفق من دول المنبع

تراجع غير مسبوق في منسوب نهري دجلة والفرات جنوب البلاد جرّاء النقص الشديد في المياه وسياسات التقنين المتّبعة من قبل السلطات، التي تعهّدت في أوقات سابقة باتخاذ إجراءات من أجل معالجة الأزمة، مشاهد صادمة تعرّض لها نهر دجلة، تكشف حالة جفاف لم يشهدها سابقاً، إلى حد قيام مواطنين بعبوره سيراً على الأقدام، كما بيّنت بعض الصور قاع نهر الفرات ظاهراً عند الضفاف ودعامات الجسور العابرة للنهر، في محافظة ذي قار.وزارة الموارد المائية أشارت إلى فقدان العراق نحو سبعين بالمئة من حصصه المائية، بسبب سياسة دول الجوار فضلا عن أساليب الري الخاطئة، وعدم التزام المزارعين بالمساحات المقررة وفق الخطة الموضوعة من قبل السلطات وتراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر.يعاني العراق من أزمة مياه حادة بلغت مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات بموسم جفاف رابع يضرب البلاد. في حين حذّر مختصون من أن السنة الحالية من أقسى سنوات الجفاف التي مرّت على البلاد منذ عام الف وتسعمئة وثلاثين مع تجاوز نسبة انخفاض الخزين المائي ستين في المئة عن الأعوام السابقة.