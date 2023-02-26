مراقبون: حراك التظاهرات قد يعود إلى البلاد عبر رفض نظام سانت ليغو

العودة من جديد الى المشهد السياسي في العراق هذا ما يفكّر به التيار الصدري اعتراضا على قانون الانتخابات الجديد، الذي يعتمد نظام "سانت ليغو" بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وإلغاء الدوائر المتعددة.اعتراض التيار الصدري جاء بعد إخفاق مجلس النواب الخميس بتحقيق القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الانتخابات، واعتراض النواب المستقلين عليه ومقاطعة الجلسة، مما أدى إلى كسر النصاب القانوني، بعدها نشر اعضاء ونواب سابقون عن التيار الصدري عبر حساباتهم على فيسبوك مقطعا مصورا لممثل المرجعية الدينية عبدالمهدي الكربلائي وكتب عليه لا للقائمة المغلقة، ولا للدائرة الواحدة في اشارة الى رفضهم لمشروع قانون مجالس المحافظات الذي تحاول الكتل الكبيرة تمريره خلال الجلسات المقبلة.ويرى مراقبون أنّ عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية أمر متوقع، غير مستبعدين أن تشهد البلاد تظاهرات احتجاجية شعبية رافضة لهذا القانون، خصوصا وسط تعالي الأصوات المعارضة له سواء من داخل البرلمان اوخارجه، اذ سبق أن أعلن اربعة عشر حزبا وكيانا سياسيا رفضهم مشروعا يقر تعديل قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو الذي يعدونه عودة الى هيمنة الكتل والأحزاب النافذة على الحكومات المحلية من خلال مقاعد مجالس المحافظات، والأمر نفسه بالنسبة لمجلس النواب، متهمين الأطراف المؤيدة لسانت ليغو بانها تحاول منع المستقلين. والاحزاب الناشئة من الحصول على اصوات تؤهلهم للحصول على مقاعد محلية او تشريعية.