اهالي الاراضي الزراعية في النجف يتفاجأون من تهديم منازلهم

استبشر الكثيرون بقرار رئيس الوزراء تمليك المتجاوزين لأصحاب الدور في الأراضي الزراعية بمدينة النجف لكنهم فوجئوا ليلا بتهديم دورهم على الرغم من إكمال معاملات التمليك لبلدية المحافظة.وفيما يطالب بعضهم بتفسير ، تقول اللجنة القانونية النيابية ان قرار التمليك مازال غامضا وقد أصدر على عجالة بعد سحبه من مجلس النواب.مبادرة رئيس الوزراء لتمليك آلاف المتجاوزين على الأراضي الزراعية قوبلت بإجراءات بطيئة لتطبيق هذا القرار فيما تشرع دوائر البلدية بمساندة القوات الامنية لهدم بيوت المتجاوزين وعم السماح لهم بتشييدها.