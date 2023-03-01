البصرة.. مطالبات بتفعيل قانون حماية المعلم وتخصيص قطع أراض سكنية

احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة وتزامنا مع عيد المعلم، تظاهر المئات من المعلمين والمدرسين في البصرة امام ديوان المحافظة للمطالبة بتخصيص قطع أراضٍ سكنية وتفعيل قانون حماية المعلم الذي اصبح حبرا على ورق كما يصفون.معلمون ومدرسون يتحدثون عن تعرضهم للتهميش وعدم إلانصاف في الحصول على حقوقهم ناهيك عن الاعتداءات التي تطالهم بين حين واخر من بعض اولياء الامور.