منتدى إعلاميات العراق يكرّم ابرز الاعلاميات في العراق والوطن العربي

للمرأة أدوار وتحديّات كبرى في ممارسة مهامها على جميع الاصعدة.. اقام منتدى اعلاميات العراق مهرجانا ثقافيا تحدّث فيه الحاضرون عن اهميّة دور المراة في المجتمع.شخصيات سياسية ودبلوماسية تحدّثت عن اهميّة وجود المرأة في المجالات المهنية ولا سيما الاعلاميّة لما تمتلكه من مؤهّلات ثقافية وعلمية.قد تشترك المرأة في العراق سياسيا وفق مبدأ الكوتا النسوية لكن في الاعلام والفن كل شيء مختلف فلا يميّز المرأة عن الرجل غير اجتهاداتها المهنية والثقافية الابداعية.