اوامر قبض بحق مسؤولين في الحكومة السابقة بينهم وزير المالية السابق

لا حدود لافاق التحقيقات الجارية في موضوع الامانات الضريبية، إذ لا تزال المفاجآت تتكشف حول تفاصيل سرقة القرن، القضاء العراقي اصدر أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير المالية.يقول البعض أنّ آلية التحقيق تبتعد كل البعد عن موضوعة الاستهدافات وتمثّل جدية حكومية في محاربة الفساد.الفساد، التحدي الاكبر الذي يواجه العراق حسبما وصفه رئيس الحكومة الحالية، عقدة الملفّ تكمن في غطائه السياسي الذي يعمل السوداني على تفكيكِه، لوضع حدٍ لآفةٍ طالما نخرت مؤسسات الدولة وصارت وبالاً على المواطنين.