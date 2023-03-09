طبيبة في النجف تتعرض للتهديد وتطالب الحكومة بالتدخل

تعرّضت طبيبة تخدير في محافظة النجف الى هجوم من قبل ذوي شابة توفيت بسبب مضاعفات الولادة القيصرية، مطالبة الحكومة والجهات المعنية بالتدخل.

بسبب تعرضها للتهديد اغلقت طبيبة التخدير عيادتها الخاصة وتركت عملها في المستشفى بعد هجوم شنّه عليها ذوو شابة إثر وفاتها بمضاعفات الولادة القيصرية، محمّلين الطبيبة مسؤوليّة الوفاة. الطبيبة ناشدت الحكومه التدخّل لمعالجة المشكلة في وقت فتحت صحة النجف تحقيقا في ملابسات الوفاة. وحاولنا الاتصال بذوي الفتاه المتوفاه ولكن دون جدوى.. والانظار تتجه حاليا صوب نتائج التحقيق في ملابسات القضية.