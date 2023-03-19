التجارة تفتح ثلاثة منافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار التكلفة

قبيل الشهر الكريم بأيام، وزارة التجارة تدشّن ثلاثة منافذ لبيع المنتوجات الغذائية النباتية والحيوانية في العاصمة وبأسعار التكلفة للحد من ظاهرة غلاء الأسعار التي يفتعلها بعض التجار.وتأتي هذه المبادرة الحكومية لرفع الحيف عن كاهل البسطاء وذوي الدخل المحدود في أكثر المناطق الشعبية وعدد من المحافظات.