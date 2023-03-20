حملة خدمية واسعة تنفذها الجهات الحكومية للارتقاء بواقع العاصمة

ضمن حملةٍ يراد منها ابراز جمالية العاصمة والنهوضِ بواقعِها الخدمي، تنفذ حملة ٌ موسعة ٌ تشمل مناطق عدةٍ لإعادة تأهيل الطرق، تجولنا بين هذه المشاريع واطلعنا المسؤولون عن تفاصيلها .يؤكّد القائمون على هذه المشاريع أن نسبَ الانجازِ المتحققة حتى الآن متقدمة ٌ، فيما اشاروا الى أن اغلب هذه الاعمال يمكن أن تنجزَ مع حلول عيد الفطر.وتؤكّد الجهات الحكومية من خلال هذه الاعمال على ضرورة تقديمِ الخدمات التي يستحقها المواطن، خاصة ً بعد ما عاناه طيلة السنوات الماضية من سوء واقع الخدمات.