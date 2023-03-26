متظاهرون يحتجون على اسوار البرلمان رفضا لقانون سانت ليغو

الحال هو ذاته .. في الشارع ( جو عام تظاهرات ) ... وداخل قبة البرلمان ( جو عام برلمان ) ... ترتفع هذه الاصوات رفضاً لقانون سانت ليغو الذي يعتزم مجلس النواب تمريره، فيما يقول هؤلاء المتظاهرون أنهم سيواصلون الضغط ايضا للاطاحة بالقانون.مواصلة الاحتجاج والاعتصام وربما خطوات تصعيدية أخرى يعتزم هؤلاء المحتجون اللجوء اليها في حال مرّر القانون.ويعود مشروع القانون الجديد، الذي قرأ قراءة أولى في البرلمان الشهر الماضي، إلى الآلية القديمة التي تمّ اعتمادها منذ عام الفين واربعة عشر، والتي تضمّنت نظام "سانت ليغو" الانتخابي المعدّل.