فيديو يوثق ما جرى خلال الجلسة الأخيرة.. الحلبوسي يلجأ للنظام الداخلي

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يتضمن أحداث ما جرى خلال جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على تعديل قانون الانتخابات.

وتضمن الفيديو اعتراض نواب على التعديل، قبل أن يتحدث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن من مهامه اتخاذ التدابير لحفظ الامن والنظام داخل المجلس. وصوت مجلس النواب فجر الاثنين (27 اذار 2023)، على تعديل قانون الانتخابات.

