مظاهر التخسفات والحفر بشوارع بغداد تظهر بعد زخات مطر بسيطة

ما هي إلّا زخات مطر قليلة حتى كشف زيف الخدمات، عمليات إصلاح ترقيعية قامت بها أمانة بغداد، استنزفت من خزينة الدولة مليارات كما يقول مواطنون.ولم تقف تلك الترقيعات عند منطقة واحدة فقط، بل هي واقع حال فرض على جميع المناطق ببغداد، إهمال فوق إهمال تراكم لسنين يظهر بأوّل اختبار.ورغم التصريحات الرنانة للمسؤولين بأمانة بغداد عن انّ العام المقبل سيشهد اختلافا جذريا عن سابقه، لكن الحال يبقى على ما هو عليه والاسباب واضحة.