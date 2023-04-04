تحركات لاغلاق مخيمات النازحين ومطالب بتوفير المستلزمات

بعد نحو تسع سنوات قضوها داخل مخيمات النزوح، يجري الحديث عن إمكانية غلق هذا الملف، اذ يرى البعض أنه مع حالة الاستقرار الامني التي تعيشها المناطق المحررة بالاضافة الى وجود رغبة جدية ينبغي تحقيق ذلك، لتخليص هذه العائلات من المعاناة داخل المخيمات.يأتي هذا الحديث متزامناً مع أخر تصريح للامم المتحدة الذي أشارت الى توجهها نحو ايقاف دعم هذه المخيمات، وربما يكون هذا الامر سببا في التحرّك لاغلاقها أو ربما هو توجّه الغاية منه تحقيق مكاسب سياسية كما يشير البعض.ويمثّل إنهاء ملف النزوح واحدة من أهم فقرات برنامج حكومة السوداني، الذي صوّت عليه البرلمان وينتظر التنفيذ في إطار متطلّبات ينبغي تحقيقها تتمثّل بتأهيل مناطقهم خدمياً ناهيك عن تثبيت أسس الاستقرار الامني الذي يعدّ ضرورة ملحّة لعودتهم.