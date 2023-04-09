تردي الخدمات الصحية في صلاح الدين تشعل الانتقادات الشعبية‎‎

نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في صلاح الدين ينعكس اثره سلبا على الواقع الصحي لاهالي المحافظة الذين حملوا دائرة صحة صلاح الدين المسؤولية كونها لم تهتم بهذا الجانب واقدامها على بيع الأدوية للمذاخر الأهلية بحسب ما كشفته هيئة النزاهة مؤخرا.اما عن إجراء العمليات الجراحية فحدث بلا حرج.. فالمرضى وذووهم يتحملون تكلفة شراء حتى مستلزمات العمليات من خيوط وتعقيمات وعلاجات اساسية مما اضطر الكثير منهم الى العزوف عن المستشفيات الحكومية واللجوء للمشافي الأهلية والعيادات الخاصة.واقع صحي متدني تعيشه المؤسسات الصحية في صلاح الدين وهذا ما يخالف البرنامج الحكومي الذي ركز على تحسين هذا القطاع وتقديم خدمات افضل للمواطنين وعدم السماح للفاسدين بالتلاعب بحياة المرضى.