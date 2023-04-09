عشرون عاما انقضت على سقوط النظام.. ما الذي جناه العراقيون؟

عشرون عاما انقضت على دخول القوات الامريكية للعراق وتغيير نظام الحكم.. ويلات وحروب ودمار لا يستطيع وصفها الا الذي رافق احداثها.. مواطنون رووا تفاصيل ما تسلسل من احداث قالوا بأنهم كانوا يأملون منها خيرا وقتذاك لكن الذي حصل هو خلاف التوقعات.

وعلى المستوى السياسي يقول مراقبون ان الصراعات ازدادت حدتها سنة بعد اخرى.. فيما باتت الاحزاب تكبر وتتنامى بولاءات شرقية وغربية لا عراقية.

الغزو الامريكي وما تلاه من تداعيات طائفية وتفجيرات دموية وحرب ضد الارهاب، ازهقت بدورها ارواح الملايين من العراقيين الذين لا ذنب لهم سوى بأنّهم كانوا يحلمون بحياة بسيطة وهانئة.

وفي النهاية يجمع العراقيون على ان للحرب تداعيات كارثية بدأت تظهر ملامحها يوما بعد اخر واتجاهات راحت عكس ما كانوا يطمحون بتخلصهم من طاغية خلف لهم طغاة ادهى وامر.