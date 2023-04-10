وزير التجارة: أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجهات الرقابية

على معلومات غير دقيقة يستند احد النواب متحدثاً عن سعر علبة "معجون الطماطم " في عقود السلة الغذائية، حسبما يؤكد وزير التجارة معتبرا هذا الامر ليس اكثر من مجرد محاولة لزعزعة ثقة المواطن بالوزارة .

وفي ذات السياق يؤكد المسؤولون داخل الوزارة امكانية طلب النائب لما يحتاجه للحصول على المعلومات الدقيقة بهذا الخصوص عبر القنوات القانونية بدل المبادرة بالتهجم على الوزارة وهي حالة لم تكن الاولى من نوعها.

ويأتي هذا الامر بالتزامن مع اعلان الوزارة عن خطوات عدة تهدف لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، فضلا عن التأكيد على الالتزام بتقديم السلة الغذائية للمواطنين والعمل على تحسين مفرداتها.