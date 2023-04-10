صلاح الدين .. تدفق النفط الأسود يدمر 5 آلاف دونم من الأراضي الزراعية

آكثر من خمسة آلاف دونم زراعي جرفتها سيول النفط الخام النابعة من حقول عجيل وعلاس شرق صلاح الدين ما سببت خسائر كبيرة للفلاحين .المزارعون طالبوا بالتعويض عما أصابهم من ضرر فيما حملوا شركة النفط الشمالية المسؤولية كونها لم تعر أهمية لمناشداتهم طوال ثمانية أعوام كما يقولون.حرب ضروس يعيشها المزارعون شرق صلاح الدين ابتداءً من غياب الدعم الحكومي وانتهاءً بسيول النفط الخام التي دمّرت محاصيلهم الزراعية وأخرجت أراضيهم عن الخدمة.