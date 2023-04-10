بحيرة الرزازة في كربلاء تعاني الاهمال ومطالبات بحمايتها من الاندثار

لا تزال بحيرة الرزازة تعاني من الإهمال الحكومي.. فتراكم النفايات فيها وتلوّث المياه دفع الاهالي لمطالبة الجهات المعنية في كربلاء بإعادة تأهيل البحيرة وجعلها منتجعا سياحيا يقصدها الجميع.الحكومات المتعاقبة على مدى عقدين من الزمن لم تضع في جدول أعمالها الاهتمام بهذه البحيرة التي ما زالت تصارع من أجل البقاء.الرزازة هي ثاني أكبر مسطّح مائي في البلاد تعاني من الاهمال الحكومي، وسط مطالبات شعبية بأن تاخذ الجهات المعنية دورها الحقيقي في الاهتمام بهذه الثروات وتفعيل الجانب السياحي فيها.