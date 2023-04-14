شوارع بغداد تتحول لمسطحات مائية عقب موجة الامطار الاخيرة

مع كل موجة أمطار يتكرر مشهد غرق الشوارع التي تتحول الى ما يشبه المسطحات المائية في العاصمة، ويثير هذا الامر غضب المواطنين خاصة مع الوعود الكثيرة بتحسين مستوى الخدمات ومنع تكرار الامر.ورغم ما اعلنت عنه دوائر البلدية من اتخاذ اجراءات تحضيرية عدة لاستقبال موجة الامطار وتلافي حصول الفيضانات في الشارع الا ان الواقع يشير الى ما هو عكس ذلك .وتؤكّد الاوساط الشعبية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الخدمات داخل مناطق بغداد، دون الاكتفاء بالوعود او الاعمال المتلكئة التي يبدو انها لن ترى النور قريباً حسبما قولهم .