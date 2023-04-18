المراقد والمزارات الدينية شهدت توافد المواطنين لاحياء ليلة القدر

في فرادى العشر الاواخر من شهر رمضان تخرج العوائل للمراقد والمساجد وبقية الاماكن الدينية لاحياء هذه الليلة المباركة حتى مطلع الفجر، يتخللها الصلوات والتسبيح والاكثار من الدعاء.ولكون مراقد العراق مهمة بالنسبة للملايين من المسلمين، يقصد في هذه الليلة تحديدا ومن مختلف الدول مواطنون من مشارب مختلفة ابرزها الاسيوية.وسميت ليلة القدر بهذه التسمية لقدرها ولاحتساب اعمالها ونزول الملائكة فيها لتسجيل الاعمال كما يقول دينيون ومختصون.