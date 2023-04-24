الرسائل الالكترونية تقلّل من تبادل الزيارات للتهنئة في العيد

قد تختلف العادات والتقاليد ايام العيد بين فترة زمنية واخرى ولكن في عصر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي امست التهاني والتبريكات ترسل كرسائل ومعايدات صورية وكأنها بديلا عن موروث تبادل الزيارات بين الاهل والاحبة.ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينوا ايجابيات التطبيقات الالكترونية خصوصا وانها تعد حلقة وصل بين الاصدقاء وتقرّب المسافات مهما كان بعدها مع ضرورة تبادل الزيارات ايضا مع القريبين فالواقع ليس كالمواقع الافتراضية.