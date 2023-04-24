هدنة حذرة يشهدها السودان بعد اقتتال استمر لاكثر من اسبوع

معارك عنيفة دارت رحاها في السودان منذ السبت الماضي توقفت بشكل حذر مساء الجمعة في العديد من احياء الخرطوم، عقب كلمة القاها عبد الفتاح البرهان قائد القوات السودانية عبر التلفاز الحكومي باول ظهور له منذ بدء الاقتتال، قال فيها بان البلاد أصابها جرح بالغ الخطورة، فيما كشف محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع في بيان نشر عبر الانترنت مناقشته الأزمة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي ركز على الهدنة الإنسانية والممرات الامنة وحماية العاملين في المجال الإنساني.وكانت منظمة الصحة العالمية، أفادت بأن الاشتباكات في السودان أدت الى سقوط نحو اربعة آلاف شخص بين قتيل وجريح، بينما أشارت المنظمة في ساعة مبكرة من صباح السبت إلى أنها تحققت من وقوع 11 هجوما على مرافق رعاية صحية منذ بدء النزاع، مع وجود منشآت في المناطق المتضررة معطلة تقريبا بسبب إجهاد الموظفين ونقص الإمدادات، فيما دعت لجنة الصليب الاحمر كلا الطرفين للسماح بوصول مساعدات انسانية ، بعد اضطرار معظم المنظمات لتعليق مساعداتها بسبب صعوبة الوصول، كونها أساسية في بلد يعاني اصلا مواطنوه من الجوع في الأوقات والظروف الاعتيادية بحسب اللجنة.