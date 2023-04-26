التجارة تجهز السلة الغذائية الرابعة وتنفي شائعات رداءة الجودة

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هنا داخل مخازن الحرية كليجري بانسيابية، الحصة التموينية الرابعة بدأ الوكلاء باستلامها لتوزع مباشرة على المواطنين.تجوّلنا داخل المخازن والتقينا بعدد من الوكلاء، ليبينوا بدورهم سلاسة العمل بالقطع والتجهيز والتسليم.وبحسب وزارة التجارة، فان جميع المواد المسلمة منتقاة من مناشئ عالمية، ابرزها الرز الامريكي ومعجون الطماطم التركي وغيرها من الدول ذات الانتاج الممتاز عالي الجودة.