التجاوزات الخارجية على البلاد تتواصل والحكومة تكتفي بمذكرات الاحتجاج

سيادة البلد .. من الشمال تخترقها تركيا عبر الطائرات والقصف الصاروخي، ومن الجنوب ظهرت تجاوزات الكويت عبر نصب محطات للتنقيب عن النفط في خور الخفكة الواقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للعراق ، اما المواقف الحكومية فلا ترتقي وحجم تلك الانتهاكات التي تهدد امن واقتصاد البلاد.نواب قدموا الادلة والثبوتات للحكومة لطرحها على طاولة مجلس الامن الدولي، لكن الجهات ذات الشأن اكتفت بارسال مذكرات إحتجاج في وقت يطالب البيت التشريعي إتخاذ اجراءات تكبح جماح التجاوزات الخارجية.