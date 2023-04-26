الديوانية.. المزارعون يلجأون الى بيع الحواصيد بسبب الخسائر

ينوي المزارع قاسم من قضاء عفك في الديوانية بيع هذه الحواصيد بعد موسم حصاد خاسر ليسد الديون المتراكمة عليه لدى تجار الاسمدة والمبيدات بسبب الجفاف وشحة المياه.مديرية زراعة الديوانية بدورها احصت الأراضي المتضررة بسبب شح المياه، فيما بلغت خطتها الزراعية هذا الموسم أكثر من أربعمئة ألف دونم زراعي.