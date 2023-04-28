التصريحات حول تعديل سلم الرواتب تتضارب بين المسؤولين وخبراء الاقتصاد

سلم رواتب الموظفين ما زال معطل ، فبين اروقة الحكومة وآمال الموظفين يؤكد أعضاء اللجنة المالية أهمية رفع الحد الأدنى للراتب بسبب تقلبات السوق، لكن خبراء اقتصاد عدوه "بنج" أو "انتحار اقتصادي" في الوقت الحالي.وفيما أعلنت اللجنة المالية النيابية أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقا للسلم الجديد أشارت إلى أن السلم الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لإعطاء الراي الاخير ومن ثم يتم تحويله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.خبراء اقتصاد خرجوا بتصريحات متشائمة حيث اكدوا ان سلّم الرواتب الجديد "بنج" أو "انتحار اقتصادي" دون تجاوز برميل النفط مئة دولار ، وان تطبيقه يتطلب إضافة تخصيصات مالية تصل إلى احد عشر ترليون دينار إلى الموازنة المثقلة أصلا بالعجز والديون ، او من خلال الغاء الرواتب المكررة والمزدوجة التي تصرف لبعض فئات المجتمع لأسباب سياسية وكذلك تخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة وبعض فئات الموظفين في الدرجات العليا واستخدام الفائض المالي المتحقق في رفع رواتب الشرائح الدنيا من الموظفين لتحقيق نوع من التوازن في الرواتب.ولا يزال الموظف العراقي ينتظر سماع الاخبار عن سلم الرواتب الجديد، على أمل ان تحمل بشرى حكومية تزف له الخبر الموعود الذي غاب لسنين وغاب معه الإنصاف والعدالة والمساواة مع أقرانه في الرواتب والحوافز وغيرها من المخصصات.